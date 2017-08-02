Вертолет Ми-8 МЧС России поможет в тушении природных пожаров в Сербии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 МЧС России прибыл в Сербию для оперативного тушения возникающих природных пожаров в рамках работы российско-сербского гуманитарного центра, сообщает пресс-служба МЧС.

"Сегодня в город Ниш Республики Сербия прибыл вертолет Ми-8 МЧС в соответствии с запросом сербского правительства республики и поручением правительства РФ. Необходимость проведения гуманитарной операции по оказанию помощи Сербии вызвана тем, что с наступлением жаркой погоды в регионе возрастают угрозы возникновения пожароопасных ситуаций", - рассказали в пресс-службе.

Ми-8 оснащен водосливным устройством, а также выносной стрелой с лебедкой для спуска и подъема спасателей или пострадавших. Он будет обеспечивать оперативное реагирование в случае возникновения крупных пожаров на территории Сербии и всего балканского региона.

Как сказали в пресс-службе, в составе экипажа воздушного судна - опытные специалисты Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России. Командир экипажа - летчик первого класса Владимир Серышев. Он неоднократно участвовал в гуманитарных и спасательных операциях, таких как тушение лесных пожаров в Нижегородской и Кировской областях, ликвидировал крупный пожар на артиллерийских складах в Саратовской области, осуществлял поиск пропавших туристов.

"На счету экипажа сотни успешных спасательных операций в разных климатических условиях на территории Российской Федерации и за ее пределами", - добавили в пресс-службе.