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В ДНР заявили о подрыве украинских диверсантов на собственном минном поле

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Украинские военные предприняли попытку проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), однако отступили с потерями, сообщили в Минобороны ДНР.

"В 21:00 с наступлением темноты две диверсионно-разведывательных группы противника численностью по 10-15 человек каждая предприняли попытку проникнуть на территорию Республики в районе населенного пункта Водяное, но, зайдя на собственное минное поле, подорвались, в результате чего были демаскированы", - сказал журналистам представитель военного ведомства самопровозглашенной республики.

"Прикрывая отход своих диверсантов, которые понесли потери, украинские военнослужащие открыли беспорядочный огонь из БМП и стрелкового оружия по позициям ДНР", - сообщил он.

По словам представителя Минобороны ДНР, украинские военные стягивают бронетехнику в район населенного пункта Пески для осуществления провокационных обстрелов окраин Донецка и позиций отрядов ДНР.

"На фоне завершившейся встречи трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона продолжает попытки дестабилизировать обстановку, стремится дискредитировать военно-политическое руководство Республики и нарушает условия Минских соглашений", - добавили в Минобороны ДНР.

Теги: Украина, Донбасс, ДНР
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