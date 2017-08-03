Бразильский парламент проголосовал против процесса в отношении президента

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Мишел Темер заручился достаточным количеством голосов в палате депутатов национального конгресса Бразилии, чтобы не стать фигурантом уголовного процесса по обвинению в коррупции. Как пишет Bloomberg, оппозиции нужно было набрать две трети голосов, чтобы инициировать судебный процесс и заставить Темера уйти в отставку.

Если бы парламентская оппозиция достигла своей цели, Темера бы отстранили от власти на 180 дней на время рассмотрения дела в верховном суде.

В конце июня генеральный прокурор Бразилии Родригу Жанот выдвинул против президента обвинения во взяточничестве. Президент Бразилии, как подозревает прокуратура, получил деньги от руководителей крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия JBS. Он отверг эти обвинения, назвав их фантастикой. Начнет ли суд процесс против главы государства, будет решено по итогам голосования в палате депутатов страны.

Также Темер является фигурантом другого расследования по делу о коррупции, в связи с которым следователи направили президенту 84 вопроса. Эти вопросы касаются, в основном, аудиозаписи, согласно которой Темер в разговоре с топ-менеджером JBS Жоэсли Батистой разрешил дать взятку экс-депутату и экс-спикеру палаты депутатов Бразилии (нижняя палата парламента - ИФ) Эдуарду Кунье, а также его отношений и встреч с другими депутатами, предпринимателями и бизнесменами. Однако глава государства отказался направлять ответы на данные вопросы.

Кроме того, в начале июня Верховный избирательный суд Бразилии признал невиновными Темера и бывшего президента Дилму Русеф в нарушениях при финансировании президентской предвыборной кампании 2014 года. Русеф и Темера обвиняли в злоупотреблении политической и экономической властью перед выборами.