В мире

Запрет для американцев на поездки в КНДР вступит в силу с 1 сентября

Запрет будет действовать в течение года

Запрет для американцев на поездки в КНДР вступит в силу с 1 сентября
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Госдепартамент США объявил, что с 1 сентября вступает в силу запрет для владельцев американских паспортов на поездки в Северную Корею, а также потребовал от всех американских граждан выехать из КНДР до этого срока.

"Лица, которые в настоящее время находятся в Северной Корее по американским паспортам, должны покинуть ее до вступления в силу запрета на поездки в эту страну - до 1 сентября 2017 года", - говорится в сообщении госдепа.

Запрет будет действовать в течение года.

В июле госдепартамент принял такое решение, объяснив, что пребывание в КНДР может грозить американцам в Северной Корее "длительным содержанием под стражей".

Решение было принято после кончины в США американского студента Отто Уормбиера, который заболел, отбывая заключение в северокорейской тюрьме, и после этого в состоянии комы был выслан на родину, где скончался вскоре после возвращения.

Поводом для ареста и вынесения приговора студенту стала попытка вывезти из КНДР политический плакат/

Теги: США, КНДР
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