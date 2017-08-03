Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на севере Чили

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Чили в 138 км к юго-западу от города Копьяпо в северной части страны произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным оперативной обработки Алтайско-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 23:03 мск в среду землетрясения имел координаты -28.48 градуса южной широты и -70.96 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".