Трамп опроверг сообщения о своем сравнении Белого дома со свалкой

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент СЩА Дональд Трамп в очередной раз обвинил СМИ в публикации лживых сообщений о его заявлениях.

Поводом послужила публикация на сайте golf.com статьи о том, что при посещении принадлежащего ему закрытого гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси) он якобы сказал своим партнерам по игре, что любит посещать клуб, поскольку Белый дом является "свалкой".

I love the White House, one of the most beautiful buildings (homes) I have ever seen. But Fake News said I called it a dump - TOTALLY UNTRUE