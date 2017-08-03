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Правительство Японии подало в отставку

Новые министры будут назначены в четверг

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Правительство Японии в четверг, как ожидалось, подало в отставку, принятую премьер-министром страны Синдзо Абэ, сообщают СМИ из Токио. Новый состав кабинета, как планируется, будет объявлен позднее в этот же день. До этого нынешние министры продолжат исполнять свои обязанности.

Перестановки в кабинете министров, как отмечают наблюдатели, связаны с резким падением доверия к правительству и самому премьеру, представляющему Либерально-демократическую партию (ЛДП) страны, на фоне ряда скандалов и просчетов.

По прогнозам местных СМИ, будут назначены новые ключевые министры - обороны и иностранных дел.

На пост главы оборонного ведомства прочат Ицунори Онодеру, который уже занимал этот пост с декабря 2012 года по сентябрь 2014 года. Предыдущий министр обороны - Томоми Инада - ушла в отставку из-за скандала с документами о деятельности японских миротворцев.

На пост главы МИД претендует 54-летний Таро Коно, получивший образование в США. Пока действующий министр иностранных дел Фумио Кисида переходит на один из руководящих постов в ЛДП.

СМИ сообщают, что министр финансов и генсек кабинета меняться не будут.

Теги: Япония
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