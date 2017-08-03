Сотрудников университета в Волгограде эвакуировали из-за повреждения газовой трубы

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - При проведении земляных работ возле Волгоградского государственного социально-педагогического университета рабочие повредили газовую трубу, сообщил представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов.
"При проведении земляных работ на проспекте Ленина, 27 трактор повредил газовую трубу. В этот момент был слышен сильный хлопок", - сказал Корнаухов в четверг агентству "Интерфакс".
В то же время, по его словам, "никакого взрыва не было".
Он отметил, что сотрудники вуза эвакуированы, ведутся работы по ликвидации аварии.