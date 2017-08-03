Хасан Рухани вступил в должность президента на второй срок

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Руководитель Исламской республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи в четверг привел к присяге Хасана Рухани в должности президента страны, сообщает иранский телеканал Press TV.

По его данным, в инаугурационной речи Рухани пообещал продолжить прилагать усилия для прекращения изоляции страны.

"Изоляция для нас никогда не была приемлемой" - заявил Рухани на церемонии присяги перед собравшимися политиками и военными чиновниками.

"Ядерная сделка является признаком доброй воли Ирана на международной арене", - сказал президент, имея в виду соглашение 2015 года с мировыми державами об ограничении атомной программы Тегерана в обмен на ослабление санкций.

Выборы президента Ирана состоялись 19 мая. Тогда Рухани был переизбран на второй срок.