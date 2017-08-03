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Лукашенко отказался отменять "тунеядский" декрет

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отмены так называемого "тунеядского" декрета не будет, а обновленный документ должен быть готов к 1 октября.

"Общество должно знать, что никакой отмены декрета №3 ("О предупреждении социального иждивенчества - ИФ) быть не может", - заявил Лукашенко, заслушивая доклад о демографической ситуации и содействии занятости населения, в четверг в Минске.

"Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тысяч где? Поэтому декрет №3 - это 300 тысяч тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо", - продолжил глава государства.

Кроме того, он поставил задачу к 1 октября обновить декрет. "Как мне доложили, уже завершена подготовка новой редакции декрета №3. Я хотел бы обстоятельного доклада на эту тему. К 1 октября мы должны иметь этот документ", - сказал президент.

При этом Лукашенко отметил, что о своих предпочтениях и концептуальных мыслях на эту тему он уже неоднократно высказывался.

"Еще раз повторюсь: местные органы власти, которые непосредственно контролируют рынок труда и видят каждого человека, и исполнительные органы власти на местах должны иметь все полномочия и рычаги воздействия на этих людей для решения данной проблемы. Вот, что мы должны сделать и прописать в новой редакции декрета. Я надеюсь, что кроме правительства этим вопросом серьезно займутся депутаты. Это их хлеб. Устраняться от этой проблемы депутату нельзя", - подчеркнул президент.

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Декретом №3"О предупреждении социального иждивенчества" установлена обязанность граждан Белоруссии, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (1 базовая величина составляет Br23, или $12 в эквиваленте).

За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

В общей сложности налоговые органы направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора.

Срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года. По состоянию на 21 февраля, его оплатили порядка 54 тыс. граждан.

Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения страны. Так, в феврале и марте в ряде крупных городов прошли несанкционированные властями марши "нетунеядцев".

9 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором поручил приостановить взимание сбора с "тунеядцев" на год.

15 марта Конституционный суд Белоруссии заявил, что декрет №3 не противоречит Конституции страны.

"Тунеядский" декрет был раскритикован рядом международных организаций.

Теги: Белоруссия
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