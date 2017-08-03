Кузнецова займется реабилитацией 48 незаконно вывезенных из РФ в Мосул детей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что поможет 48 российским детям, незаконно вывезенным в Ирак, пройти реабилитацию и найти новую семью.

"Со своей стороны аппарат Уполномоченного готов взять на себя работу по юридическому сопровождению несовершеннолетних, взаимодействию с органами власти регионов, откуда были вывезены дети, и совместно с региональными уполномоченными по правам ребенка определить специальные реабилитационные центры, где дети смогут получить квалифицированную медицинскую и психологическую помощь до их передачи в семьи родственников или опекунов", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

По сведениям телеканала Russia Today, в иракском Мосуле оказались 48 детей, которых незаконно вывезли туда родители, попавшие под влияние запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".

Несовершеннолетних разместили в детских приютах, МИД РФ совместно с иорданскими и иракскими политиками пытается организовать возвращение детей на родину. Как ожидается, эвакуация будет проводиться в два этапа - сначала из Мосула в Иорданию, а оттуда - в Россию к родственникам.

Позднее глава глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в инстаграме, что увезенный отцом в зоны боевых действий в Сирии и Ираке мальчик Билал Тагиров вернулся в Россию и был возвращен матери.