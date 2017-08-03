Кузнецова займется реабилитацией 48 незаконно вывезенных из РФ в Мосул детей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что поможет 48 российским детям, незаконно вывезенным в Ирак, пройти реабилитацию и найти новую семью.
"Со своей стороны аппарат Уполномоченного готов взять на себя работу по юридическому сопровождению несовершеннолетних, взаимодействию с органами власти регионов, откуда были вывезены дети, и совместно с региональными уполномоченными по правам ребенка определить специальные реабилитационные центры, где дети смогут получить квалифицированную медицинскую и психологическую помощь до их передачи в семьи родственников или опекунов", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
По сведениям телеканала Russia Today, в иракском Мосуле оказались 48 детей, которых незаконно вывезли туда родители, попавшие под влияние запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".
Несовершеннолетних разместили в детских приютах, МИД РФ совместно с иорданскими и иракскими политиками пытается организовать возвращение детей на родину. Как ожидается, эвакуация будет проводиться в два этапа - сначала из Мосула в Иорданию, а оттуда - в Россию к родственникам.
Позднее глава глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в инстаграме, что увезенный отцом в зоны боевых действий в Сирии и Ираке мальчик Билал Тагиров вернулся в Россию и был возвращен матери.
Закончился земной ад для Билала Тагирова. В среду вечером в аэропорту Грозного мальчика встречали муфтий Чечни Салах Межиев, Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов, министр внутренних дел РФ по ЧР Руслан Алханов, мама Залиха Ашаханова, родные, близкие, журналисты. Его на руках из самолёта вынес мой представитель в странах Ближнего Востока, член Совета Федерации России, дорогой БРАТ Зияд Сабсаби, который по моему поручению несколько месяцев занимается поиском чеченских и других российских детей. Ситуация очень сложная, решать вопросы исключительно трудно, есть опасность в любую секунду попасть в зону теракта или оказаться в заложниках. Судьбой детей мы и дальше будем заниматься. Решить проблему нужно срочно, но и скорого решения нет. Да, есть дети, которые говорят какие-то слова по-русски и по-чеченски, но никому неизвестно, кто их родители. Боевики уничтожены или будут уничтожены правительственными войсками или авиацией коалиции. Вот такое счастье своим родным и близким принесли те, кто поддался на посуды вербовщиков и поехали воевать в чужой стране. Судьба детей может быть печальной. Страна большая, она в развалинах, террористы дают о себе ежедневно знать. Хвала Аллаху мы сделаем все, что в наших силах. #Кадыров #Россия #Чечня #Ирак