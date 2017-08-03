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Сторожевой корабль "Пытливый" отправился из Средиземного моря в Севастополь

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" отправился к месту постоянной дислокации после выполнения задач в составе соединения Военно-морского флота России в Средиземноморье. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" успешно завершил выполнение задач в составе сил постоянного соединения ВМФ в Средиземном море и начал переход к месту постоянной дислокации", - сообщил в четверг начальник отдела информационного обеспечения флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"Планируется, что сторожевой корабль вернется в Севастополь 4 августа", - добавил он.

По данным пресс-службы, корабль провел ряд тренировок в акватории Средиземного моря и принял участие в первом военно-морском параде кораблей в честь Дня ВМФ России, который прошёл на рейде сирийского порта Тартус.

Теги: ВМС РФ
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