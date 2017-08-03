В Абхазии после взрыва на складе боеприпасов в больницы попали 64 человека

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - После взрыва склада боеприпасов в селе Приморское в Абхазии в больницы попали 64 человека, сообщил журналистам в Сухуме в четверг министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

По его словам, две женщины погибли, а состояние пяти раненных, перевезенных из Гудауты в Сухумскую больницу в тяжелом состоянии, улучшилось.

"Пятерых раненных прооперировали с различными осколочными ранениями, у других пациентов состояние средней тяжести и относительно удовлетворительное", - добавил министр.

"В Сухумскую республиканскую больницу были доставлены 17 человек. Восемь из них госпитализированы, остальные выписаны после оказания медицинской помощи", - сказал Цахнакия. Он также сообщил, что в Гудаутскую больницу поступили 44 пострадавших, в Гагрскую больницу - трое, в Новоафонскую - двое.

По данным Цахнакия, среди пострадавших есть трое детей. "Один ребенок с ушибами и ссадинами конечностей лежит в детской больнице, другой с сотрясением мозга в нейрохирургическом отделении республиканской больницы, третий - в Гудаутской районной больнице. Состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает", - отметил глава Минздрава, добавив, что в больницах республики в настоящее время находятся 16 раненых.