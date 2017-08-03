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Проводившему ненужные операции британскому хирургу увеличили срок до 20 лет

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Великобритании Апелляционный суд увеличил срок тюремного заключения с 15 до 20 лет онкохирургу, делавшему ненужные операции. Об этом сообщает "Би-би-си".

От действий 59-летнего онкохирурга Яна Патерсона пострадали девять женщин и один мужчина, увечья им были нанесены как намеренно, так и по неосторожности. На заседании суда Ноттингема в мае 2017 года Патерсон был признан виновным в общей сложности в 20 эпизодах травмирования своих пациентов.

В ходе процесса, длившегося 7 недель, выяснилось, что врач вводил в заблуждение пациентов, говорил им, что опухоль у них достигла критическиих размеров и пора делать операцию. Пациенты после недолгих уговоров соглашался, тем более, как они признались, врач был приятным в общении человеком. Патерсон предпочитал иметь дело с женщинами, от них проще было добиться согласия на хирургическое вмешательство.

Суд признал, что хирург проводил сложные операции без медицинских на то показаний, исходя из корыстных мотивов наживы за счет здоровья пациентов. Судья Джереми Бейкер, вынося приговор, сказал, что Патерсон манипулировал своими пациентами, пользуясь тем, что они напуганы и растеряны.

Заместитель Генерального прокурора Роберт Бакленд обжаловвал приговор первой инстанции в Апелллционном суде. По мнению Бакленда, обвинение Патерсона было "столь серьезно и исключительно, что требуется срок больше, чем 15 лет тюрьмы".

Объясняя решение о продлении срока тюремного заключения, один из трех судей Апелляционного суда, судья Халлетт, сказала по видеосвязи Патерсону, что у людей осталось "чувство потери и уязвимости". В результате этих ненужных операций пострадавшие испытывают постоянную боль, а также в целом потеряли доверие к медицинским специалистам, отметила судья.

Теги: Великобритания
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