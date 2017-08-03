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Трамп уйдет в первый отпуск с начала своего президентства

В течение 17 дней он будет отдыхать в собственном гольф-клубе, и за это время в Белом доме обновят систему отопления

Трамп уйдет в первый отпуск с начала своего президентства
Президент США Дональд Трамп
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу отправится в отпуск в принадлежащий ему гольф-клуб в американском штате Нью-Джерси, передает в четверг агентство Associated Press.

Ожидается, что Трамп проведет там 17 дней, и это станет его первым отпуском с момента начала работы на посту президента. Президент на выходных уже посетил этот частный гольф-клуб.

Как отмечает агентство, пока президент будет на отдыхе, в западной части Белого дома заменят систему отопления и охлаждения.

Теги: США, Дональд Трамп
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