Трамп убеждал президента Мексики не говорить об отказе платить за стену

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в январе уговаривал своего мексиканского коллегу Энрике Пенью Ньето перестать заявлять, что его страна не собирается платить за стену на границе Мексики и США.

Газета The Washington Post в четверг опубликовала расшифровку телефонного разговора Трампа и Пеньи Ньето, состоявшегося 27 января.

"Вы не можете заявлять это прессе... Вы не может говорить это прессе, потому что я не могу вести переговоры в этих обстоятельствах", - сказал ему Трамп. "...если вы продолжите говорить, что Мексика не собирается платить за стену, тогда я больше не хочу с вами встречаться, ребята, потому что я не могу с этим жить", - говорил американский президент.

Трамп также советовал Пенье Ньето вместо того, чтобы говорить, что они не будут платить за строительство стены, говорить: "Мы решим этот вопрос".

Со своей стороны президент Мексики отмечал, что позиция его страны по вопросу строительства стены "была и будет очень твердой". Он подчеркнул, что этот вопрос напрямую связан с "честью" Мексики и "национальной гордостью".

При этом, как следует из транскрипта, в какой-то момент Трамп сказал Пенье Ньете, что эта тема в целом не так уж и важна. "Верьте или нет, это наиболее незначительная вещь, о которой мы говорим, но с политической точки зрения это может быть самой важной темой", - сказал Трамп.

В Белом доме от комментариев по поводу этого разговора отказались.

Строительство стены на границе с Мексикой - одно из основных предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, такое сооружение позволило бы решить проблему нелегальной иммиграции из Мексики. Критики этого плана заявляют, что стена - слишком дорогостоящий и недостаточно эффективный проект.