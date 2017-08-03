Противостоящий правительству Ливии маршал приказал не допускать иностранные военные корабли в воды страны

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Глава ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим силам быть готовыми противостоять иностранным военным кораблям в случае, если те попытаются войти в территориальные воды Ливии, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Приказ получили на ливийских военно-морских базах в Бенгази, Рас-Лануфе, Торбуке, а также в Триполи. Аналогичный приказ получили и подчиняющиеся маршалу ВВС.

Агентство отмечает, что этот шаг демонстрирует, сколь сильны противоречия между Хафтаром и правительством национального единства Ливии Файеза Сараджа.

AP подчеркивает, что этот шаг, судя по всему, - ответ на решение Сараджа разрешить ВМС Италии помогать береговой охране Ливии бороться с нелегальными иммигрантами, стремящимися через Средиземное море попасть с ливийской территории в Европу.

На прошлой неделе на переговорах во Франции Сарадж и Хафтар выразили готовность прекратить боевые действия друг против друга и вместе работать над организацией парламентских и президентских выборов.