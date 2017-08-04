Адвоката Весельницкую не пригласили в американский конгресс после встречи с Трампом-младшим

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Адвокат Наталья Весельницкая заявила, что на слушания в Конгресс США по делу о ее встрече с Дональдом Трампом-младшим приглашения она не получала.

"Нет, я им там не нужна. Я же им всю историю переверну с ног на голову", - сказала Весельницкая в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, приглашали ли ее на слушания в Конгресс и приходил ли ей соответствующий запрос. "Почему не нужна? Им не нужна правда, в этот конкретный момент сегодня правда там не нужна. Им нужен враг, и это понятно", - добавила адвокат. "Кто-то хочет подкопнуть под Трампа, кто-то хочет дальше эскалацию отношений с Россией проводить - в чем причина, я не специалист, не политолог, копаться в этом не буду",- заключила она.