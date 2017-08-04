Трамп назвал фальшивками сообщения демократов о связях его предвыборной кампании с Россией

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сфабрикованными представителями Демократической партии "фальшивками" назвал президент США Дональд Трамп сведения о "российском следе" в ходе его избирательной кампании, сообщило агентство Associated Press.

Выступая в штате Западная Виргиния, он заявил, что вся распространяемая демократами информация на эту тему "полностью сфабрикована" и является "фальшивкой".

По его словам, целью появления таких сведений стали "попытки оправдать величайшее поражение в истории американской политики".

Президент отметил, что вместо того, чтобы придумывать "русскую историю" в ходе предвыборной гонки, следовало бы разобраться с пропавшими письмами из электронной почты демократки Хиллари Клинтон, которая была его соперницей на выборах.

Он также вменил в вину Клинтон продажу урана, "который сейчас находится в руках страшно обозленных русских", намекая на пожертвования Фонду Клинтон $30 млн от главы фирмы Uranium One Фрэнка Джустры. Ранее он вместе с Биллом Клинтоном посетил Казахстан и выиграл тендер на разработку там урановой руды.