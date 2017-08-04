Кандидату в президенты Киргизии отказали в тесте на знание госязыка

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Межрайонный суд Бишкека отказал претенденту на пост президента Киргизии лидеру оппозиционной парламентской фракции "Ата-Мекен" (Родина) Омурбеку Текебаеву, находящемуся в СИЗО по обвинению в коррупции, в исковых требованиях, обязывающих ЦИК создать для него условия для прохождения теста на знание государственного языка, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в ЦИК Киргизии.

По словам собеседника агентства, решение было вынесено 3 августа.

"В Межрайонный суд Бишкека обратился уполномоченный представитель О.Текебаева, который требовал признать незаконным действия ЦИКа, выражающиеся в несоздании условий для прохождения, присутствия Текебаева в тестировании на знание госязыка и обязать ЦИК устранить допущенные нарушения, в удовлетворении вышеуказанных исковых требований судом отказано", - сказал представитель комитета.

Вместе с тем он добавил, что Межрайонный суд Бишкека "признал бездействие ЦИК, выраженное в непринятии решения (положительного или отрицательного) по результатам рассмотрения заявления уполномоченного представителя парламентария об обеспечении Текебаеву возможности присутствовать на тестировании по определению уровня владения госязыка".

Собеседник агентства пояснил, что это решение связано с позицией ЦИКа, который ранее заявил "об отсутствии правовых механизмов участия лиц, находящихся под стражей, в выборном процессе и отнес к компетенции суда решение вопросов, связанных с перемещением подсудимого, поскольку уголовное дело по О.Текебаеву находится на стадии судебного рассмотрения".

Прохождение теста на определение уровня владения государственным киргизским языком является обязательным для всех претендентов на президентский пост в Киргизии, однако в республике до этого еще не было ситуации, когда подсудимый является претендентом на высший государственный пост, и не определены механизмы по обеспечению условий для прохождения теста.

Лидер "Ата-Мекена" Текебаев с 26 февраля находится в СИЗО по обвинению в коррупции, в настоящий момент проходит судебный процесс по этому делу. Сторонники парламентария заявляют о политическом характере возбужденного дела и всего судебного процесса.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 августа. На пост главы государства претендуют 56 выдвиженцев, официально кандидатов зарегистрирован только один. Процесс регистрации завершится 10 сентября.