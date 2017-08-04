У предполагаемого убийцы четырех человек на кладбище в Армении нашли пистолет и ружье

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Полицейские в Армении при обыске в доме Тельмана Калашяна, подозреваемого в убийстве четырех человек на траурной церемонии в Арагацотнской области, обнаружили пистолет и неучтённое ружье. Об этом сообщили в пресс-службе полиции республики.

Обыск проводился в среду, 2 августа, в доме Калашяна, расположенном в селе Мясникян Армавирской области Армении, также полицейские осмотрели близлежащие подсобные строения, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции Армении в пятницу.

В доме подозреваемого обнаружен пистолет системы ТТ, заряженный восемью патронами калибра 7,62-мм, а в сарае, находящимся рядом с домом, найдено охотничье ружье "Иж - 18", не состоящее на учете.

По версии полиции, 1 августа 2017 года между 50-летним Калашяном и его родственником состоялся телефонный разговор, завершившийся спором. Они обсуждали долг друзей родственника Калашяну.

Калашян, убедившись, что родственник с друзьями находятся на траурной церемонии, направился на автомобиле "ВАЗ - 21214 (Нива)" на кладбище в селе Шамирам.

Калашян ворвался в зал, где проходила церемония, оскорбил присутствующих и открыл по ним огонь из охотничьего карабина "Сайга". В результате нападения три человека погибли на месте, восемь человек с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения. Позже один из раненых скончался в больнице.

По версии полицейских, нападавший попытался скрыться с места преступления, но один из присутствовавших попытался преследовать его на своей машине. Погоня завершилась тем, что преследователь выбил машину Калашяна с дороги, и она заглохла. Нападавший несколько раз выстрелил в преследователя, но не попал. Через некоторое время к Калашяну присоединился его дядя, который помог ему скрыться.

Калашяну заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. Дядя Калашяна задержан по подозрению в укрывательстве преступления.

Полиция Армении обещает крупное вознаграждение за информацию о местонахождении Калашяна.