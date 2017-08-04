Главные новости
ЭкономикаВслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участникиВ миреСаркози заподозрили в получении взяток от КатараВ РоссииНовосибирские строители взобрались на башенный кран требовать долги по зарплате
В мире

У предполагаемого убийцы четырех человек на кладбище в Армении нашли пистолет и ружье

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Полицейские в Армении при обыске в доме Тельмана Калашяна, подозреваемого в убийстве четырех человек на траурной церемонии в Арагацотнской области, обнаружили пистолет и неучтённое ружье. Об этом сообщили в пресс-службе полиции республики.

Обыск проводился в среду, 2 августа, в доме Калашяна, расположенном в селе Мясникян Армавирской области Армении, также полицейские осмотрели близлежащие подсобные строения, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции Армении в пятницу.

В доме подозреваемого обнаружен пистолет системы ТТ, заряженный восемью патронами калибра 7,62-мм, а в сарае, находящимся рядом с домом, найдено охотничье ружье "Иж - 18", не состоящее на учете.

По версии полиции, 1 августа 2017 года между 50-летним Калашяном и его родственником состоялся телефонный разговор, завершившийся спором. Они обсуждали долг друзей родственника Калашяну.

Калашян, убедившись, что родственник с друзьями находятся на траурной церемонии, направился на автомобиле "ВАЗ - 21214 (Нива)" на кладбище в селе Шамирам.

Калашян ворвался в зал, где проходила церемония, оскорбил присутствующих и открыл по ним огонь из охотничьего карабина "Сайга". В результате нападения три человека погибли на месте, восемь человек с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения. Позже один из раненых скончался в больнице.

По версии полицейских, нападавший попытался скрыться с места преступления, но один из присутствовавших попытался преследовать его на своей машине. Погоня завершилась тем, что преследователь выбил машину Калашяна с дороги, и она заглохла. Нападавший несколько раз выстрелил в преследователя, но не попал. Через некоторое время к Калашяну присоединился его дядя, который помог ему скрыться.

Калашяну заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. Дядя Калашяна задержан по подозрению в укрывательстве преступления.

Полиция Армении обещает крупное вознаграждение за информацию о местонахождении Калашяна.

Теги: Армения, Тельман Калашян
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Саркози заподозрили в получении взятки при продвижении заявки Катара на ЧМ по футболуСаркози заподозрили в получении взятки при продвижении заявки Катара на ЧМ по футболу
По одной из версий, он получил взятку при покупке катарским фондом доли в футбольном клубе "Пари Сен Жермен" в 2011 годуПодробнее
Трамп назвал фальшивками сообщения демократов о связях его предвыборной кампании с РоссиейТрамп назвал фальшивками сообщения демократов о связях его предвыборной кампании с Россией
Президент США назвал обвинения попыткой оправдать величайшее поражение в истории американской политикиПодробнее
В Дубае загорелся небоскреб Torch TowerВ Дубае загорелся небоскреб Torch Tower
Пожар начался на девятом этажеПодробнее
Трамп уйдет в первый отпуск с начала своего президентстваТрамп уйдет в первый отпуск с начала своего президентства
В течение 17 дней он будет отдыхать в собственном гольф-клубе, и за это время в Белом доме обновят систему отопленияПодробнее
Генетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионахГенетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионах
Ученые, кроме этого, смогли изменить ядерную ДНК, влияющую на фенотип человека - рост, внешность, цвет глаз и т.д.Подробнее
Согласовано создание четырех зон деэскалации в СирииСогласовано создание четырех зон деэскалации в Сирии
Военная полиция РФ развернет КПП и наблюдательные посты в зоне деэскалации близ ХомсаПодробнее
Трамп предложил отменить лотерею на получение вида на жительство Green CardТрамп предложил отменить лотерею на получение вида на жительство Green Card
Вместо нее предлагается создать систему выдачи рабочих виз, в которой будут оцениваться квалификации потенциального иммигрантаПодробнее
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянкиПри взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Взрыв произошел накануне в селе Приморское Гудаутского районаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаВслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участникиВ миреСаркози заподозрили в получении взяток от КатараВ РоссииНовосибирские строители взобрались на башенный кран требовать долги по зарплатеВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 4 августаВ миреВ Дубае загорелся небоскреб Torch TowerСпортНеймар стал игроком ПСЖ

Россияне спокойно восприняли новые американские санкции

В целом большая часть жителей РФ читает, что санкции дали положительный эффект, чуть меньше - что они не оказали влияния на жизнь общества Подробнее

"Человек-паук" стал самым популярным фильмом июля в российских СМИ

"Человек-паук" стал самым популярным фильмом июля в российских СМИВ тройку лидеров также вошли "Планета обезьян: Война" и "Дюнкерк" Подробнее

"Роснефть" купила "Бурение Сервис Технологии" за 9 млрд рублей

Журналиста "Новой газеты" в случае отклонения его жалобы выдворят из РФ в сентябре

Возбуждено дело после гибели рабочих в колодце на воронежской свиноферме

"Роснефть" в апреле выдала венесуэльской PDVSA новый аванс в $1 млрд

Электричка сбила пешеходов на станции Перово в Москве

Карякин уступил Карлсену в Сент-Луисе

В московском метро рассказали о самых необычных забытых в подземке вещах в 2017 г.

Двое третьеклассников повредили более 40 надгробий в Нижегородской области

Минприроды предложило сократить в 10 раз водоохранную зону Байкала

Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,2-0,6%

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии снизилась на 20%

Президент Судана осенью приедет в Россию

Саркози заподозрили в получении взятки при продвижении заявки Катара на ЧМ по футболу

Саркози заподозрили в получении взятки при продвижении заявки Катара на ЧМ по футболуПо одной из версий, он получил взятку при покупке катарским фондом доли в футбольном клубе "Пари Сен Жермен" в 2011 году Подробнее

Французские ВМС перехватили яхту с кокаином на $250 млн

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции