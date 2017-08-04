СК проведет проверку после аварии в шахте в Якутии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства затопления шахты "Мир" в Якутии, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Проводится процессуальная поверка по факту нарушения правил техники безопасности при выполнении горных работ (ст. 216 УК РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи. "На данный момент данных о пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Ранее в МЧС России сообщили об установлении связи со 130 горняками в затопленной части рудника "Мир" в Якутии. Источник "Интерфакса" заявил, что были эвакуированы 40 рабочих.

По данным МЧС, на момент аварии в выработках рудника находились 151 человек.