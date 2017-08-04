На фестивале GEM в грузинском Анаклиа от интоксикации скончалась девушка

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В грузинском черноморском поселке Анаклиа, где проходит международный фестиваль электронной музыки Georgian Electronic Music Festival (GEM Fest), скончалась 22-летняя девушка, которой стало плохо на одной из фестивальных площадок, сообщают в пятницу грузинские СМИ.
По информации телеканала "Имеди", инцидент произошел в пятницу днем. Девушка в бессознательном состоянии была госпитализирована в клиническую больницу города Зугдиди, однако врачам не удалось ее спасти.
По словам врачей, причиной смерти стала острая сосудистая недостаточность, наступившая вследствие отравления неустановленными веществами.
По данным СМИ, с подобными симптомами с фестиваля в больницу были доставлены еще пять человек, состояние одного из них оценивается как очень тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания.
Причины происшедшего выясняются. По факту смерти девушки МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".
Фестиваль GEM Fest в этом году открылся 14 июля и будет идти до 14 августа.