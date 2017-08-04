Актриса из "Секса в большом городе" собралась побороться за пост губернатора Нью-Йорка

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американская актриса Синтия Никсон, известная благодаря роли Миранды Хоббс в сериале "Секс в большом городе", собралась побороться за должность губернатора штата Нью-Йорк, пишет в пятницу The Wall Street Journal.

В прошлом 51-летняя актриса уже рассматривала возможность выдвинуть свою кандидатуру на этот пост, но только теперь решила претворить планы в жизнь.

"Она (Никсон - ИФ) - готовый кандидат с прогрессивными идеями, которые будут привлекать людей", - приводят издания слова аналитика Билли Истона. Сама актриса отказалась от комментариев.

Cynthia Nixon run against Cuomo for New York Governor may be a thing https://t.co/lswLk2OfMC — Salon (@Salon) 4 августа 2017 г.

По сообщению западных СМИ, Никсон может составить конкуренцию действующему губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо, который планирует вновь побороться за пост на выборах в 2018 году.

Американские СМИ отмечают, что Никсон - сторонница либеральных ценностей.