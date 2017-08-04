Прокуратура Грузии обратилась к коллегам из Польши после визита Саакашвили

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Главная прокуратура Грузии обратилась к польским компетентным органам по вопросу визита в эту страну экс-президента Михаила Саакашвили, заявили в пятницу в ведомстве.

"В связи с визитом Михаила Саакашвили в Польшу, на основании распространенной в СМИ информации, главная прокуратура Грузии обратилась к польским компетентным органам и в соответствие с законом начаты все соответствующие процедуры", - сказали в главной прокуратуре Грузии.

Ранее СМИ сообщили, что находящийся в Грузии в розыске Саакашвили прилетел в Польшу в связи с мероприятием, посвященным годовщине Варшавского восстания. При этом отмечалось, что на данный момент, согласно данным украинских властей, у Саакашвили аннулированы все паспорта.

Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила журналистам, что против Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, и грузинская сторона будет требовать его выдачи у любой страны, где он решит остановиться.

Между тем, сам Саакашвили заявляет, что беспрепятственно приехал из США в Польшу, не прибегая к дипломатической помощи. На вопрос, намерен ли он остаться в Польше, Саакашвили отказался говорить о своих планах.

26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил Саакашвили гражданства страны. В администрации президента пояснили, что мера связано с поданной Саакашвили недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.