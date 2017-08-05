В мире

"Хезболла" пообещала принять участие в наступлении на ИГ

Лидер группировки отметил, что у ИГ еще есть шанс отпустить ливанских заложников без боя

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Лидер ливанской "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла заявил, что группировка примет участие в предстоящем наступлении на боевиков "Исламского государства" (террористическая организация; запрещена в РФ) на границе с Сирией, которое, по его словам, начнется через несколько дней. Ливанская армия нападет на боевиков с ливанской стороны границы, а Хизбалла и сирийская армия будут одновременно атаковать с сирийской стороны, приводит слова Насраллы Voice of America. Он сказал, что у боевиков ИГ, которые держат ливанских пленников, есть шанс для переговоров и бескровного решения конфликта.

В последние недели бойцы "Хезболлы" проводили масштабную операцию против экстремистов в Джуруд-Арсале. Ливанская армия в боях практически не участвовала и ограничилась лишь тем, что заняла оборону в близ этого района. В конце июля "Хезболле" удалось установить контроль над наибольшей частью Джуруд-Арсала, после чего экстремисты согласились заключить соглашение о прекращении огня и покинуть территорию Ливана. В рамках сделки, среди прочего, стороны обменялись пленными.

Теги: Сирия. Ливан. ИГ, Хезболла
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