В мире

Десантники из шести стран будут состязаться в горах Китая

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Состязания десантников шести стран пройдут в субботу в Китае в рамках конкурса "Десантный взвод" на Армейских международных играх, сообщает пресс-центр АрМИ-2017.

"Сегодня десантники из армий шести государств мира начали состязаться на незнакомой горной местности в Китае (провинция Хубей) общей площадью около 40 квадратных километров. Соревнование по ориентированию будет проходить при аномально высокой для данной местности температуре окружающего воздуха", - говорится в сообщении.

В частности, в ходе ориентирования командам необходимо будет за 120 минут пройти как можно больше контрольных точек, используя только компас и бумажную карту местности.

Команды из Китая, России, Казахстана, Ирана, Южной Африки и Венесуэлы должны будут продемонстрировать максимальные физические возможности, умение использовать свою тактику, стратегию прохождения маршрута и темп передвижения по пересечённой местности.

"До старта каждой команде дополнительно дается 20 минут для планирования своего маршрута на местности и порядка посещения контрольных пунктов. Для объективности результатов, каждый член команды снабжен специальным индивидуальным чипом, который автоматически будет регистрировать участника при прохождении им контрольного пункта", - пояснили в пресс-центре.

Всего для команд будет представлено около 30 контрольных точек расположенных в разных местах оной местности и обозначенных на выданных участникам картах. Состязание по ориентированию проводится как одна из составляющих третьего этапа состязаний "Десантный взвод-2017".

Международный конкурс "Десантный взвод" впервые проводится в Китае в рамках Армейских международных игр - 2017 проходит на китайском военном полигоне "Хаодянь" до 12 августа включительно.

Теги: Китай
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