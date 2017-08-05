Остановившего WannaCry хакера отпустили под залог в $30 тысяч

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Суд в Лас-Вегасе постановил освободить под залог в $30 тыс. британца Маркуса Хатчинса, которому удалось остановить вирус-вымогатель WannaCry. В США его обвиняют, что он также является автором вредоносного ПО Kronos, предназначенный для похищения данных банковских счетов. Как пишет The Guardian со ссылкой на адвкатов Хатчинса, он не признает себя виновным.

Хатчинс был арестован в Лас-Вегасе на ежегодной конференции по по компьютерной безопасности Defcon. Судья пояснил, что обвиняемый не представляет опасности для общества и не пытался покинуть страну.

Прокурор Дэн Коуиг утверждал в федеральном суде, что Хатчинса не следует освобождать, потому что он "представляет опасность для общественности", добавив: "Он признал, что был автором кода вредоносного кода Kronos и указал, что продал его".

Вирус WannaCry 12 мая атаковал около 200 тысяч компьютеров в 150 странах: программа блокировала устройства, шифровала данные и требовала выкуп за возвращение доступа. В России в числе самых крупных жертв атаки оказались Сбербанк, "Мегафон" и МВД. СМИ также писали, что WannaCry - адаптация программы, украденной у американских спецслужб.