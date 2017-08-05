Около 300 кг лекарств доставили военные РФ в онкоцентр сирийской Латакии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российские военные Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили партию лекарств в единственный действующий в стране онкологический центр, расположенный в Тишринской университетской больнице в Латакии, сообщил журналистам представитель ЦПВС Владимир Корзоватых. По его словам, в этой партии - около 300 килограммов разных онкологических лекарств, всего 16 коробок.

Как отметил главный врач Тишринской больницы Мунир Усман, который принимал у российских военных жизненно необходимый для его пациентов груз, такие онкологические препараты не производятся в Сирии, а закупить их в Европе у больницы нет возможности - страна находится под санкциями.

Эти лекарства предназначены в первую очередь нуждающимся детям и старикам. Больница Тишрин - центральная больница Латакии. Она бесплатно обслуживает большое количество людей, которые приезжают сюда со всей Сирии: все операции, как и лечение онкологических заболеваний, для местных жителей проходят за государственный счет.