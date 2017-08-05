Киев и Донбасс заявили о нарушении "режима тишины" за прошедшие сутки

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Украинские военные за минувшие сутки девять раз обстреляли позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в субботу в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Первомайск, Лозовое, Красный Яр, Сокольники. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, орудий БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.

Отмечается, что разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

Донецкое агентство новостей сообщает об обстреле в пятницу вечером украинскими военными поселка Трудовские на западе Донецка, ранение получил мирный житель.

В свою очередь пресс-центр силовой операции в фейсбуке сообщает, что ополченцы Донбасса за прошедшие сутки совершили 38 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, трое украинских военнослужащих получили ранения.

По данным пресс-центра, на Донецком направлении ополченцы обстреливали Авдеевскую промзону из минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. Кроме того под обстрелом оказались населенные пункты Зайцево, Камянка, Невельское и Луганское.

На Луганском направлении ополченцы обстреливали позиции ВСУ в окрестностях Новоалександровки из различных вооружений и в окрестностях Донца - из минометов калибра 82 мм. На Мариупольском направлении ополченцы обстреливали позиции ВСУ вблизи Лебединского и Широкино из гранатометов, говорится в сообщении.