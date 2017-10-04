В гостиничном номере стрелка из Лас-Вегаса обнаружено скорострельное оружие

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В гостиничном номере устроившего стрельбу в Лас-Вегасе Стивена Пэддока находилась винтовка с устройством, которое позволяет стрелять сотнями патронов в минуту, сообщает газета The New York Times со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.

"По крайней мере, одна из винтовок, которая находилась у стрелка из Лас-Вегаса в гостиничном номере, была оснащена устройством, которое позволило бы ей стрелять сотнями патронов в минуту", - пишет издание.

Отмечается, что мотив устроившего самую массовую стрельбу в истории США Пэддока по-прежнему не известен, власти продолжают расследование, изучают его личную и финансовую историю. По информации полицейского, стрелок "перечислил тысячи долларов Филиппинам", и "ФБР внимательно изучает произведенную операцию".

На данный момент стало известно, что Пэддок стрелял в течение девяти минут после первого вызова 911, передает телеканал CNN.

В свою очередь телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что правоохранительные органы изучают, планировал ли Стивен Пэддок более раннюю атаку на концерте в Лас-Вегасе в сентябре. "Следствие изучает, мог ли быть под его прицелом фестиваль "Жизнь прекрасна" ("Life is Beautiful"), который проходил с 22 по 24 сентября", - рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, "стрелок пытался забронировать комнату в отеле Ogden и в другом отеле в центре Лас-Вегаса, однако в них уже кто-то проживал". "Стивен Пэддок возможно искал номера, которые были стратегически расположены для того, чтобы начать атаку", - сообщил источник.

По словам шерифа округа Кларка Джозефа Ломбардо, во вторник были идентифицированы все жертвы, кроме трех погибших.

В результате стрельбы в Лас-Вегасе в ночь на понедельник погибли 59 человек, еще 527 получили ранения.

Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний Стивен Пэддок - открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Сам Пэддок, по сообщению полиции, застрелился до того, как стражи порядка ворвалась в его номер. Правоохранительные органы также сообщили, что обнаружили в гостиничном номере стрелка 23 единицы огнестрельного оружия. Еще 19 единиц было найдено в доме Пэддока в городе Мескит (штат Невада).