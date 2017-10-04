Военные РФ развернули госпиталь в сирийском Алеппо для местного населения

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российские военные медики развернули новый госпиталь в Алеппо и принимают в нем более ста пациентов в день, сообщил начальник отдельного медицинского отряда Минобороны РФ Дмитрий Асессоров.

"Отдельный медицинский отряд Министерства обороны РФ прибыл в Сирию для оказания помощи местному населению, пострадавшему в период военного конфликта. Ежедневно прибывают к специалистам на обследование более ста граждан с патологиями. Основные травмы - последствия огнестрельных и осколочных ранений", - уточнил он.

Российские специалисты развернули мобильный рентген-кабинет и привезли с собой семь тонн медикаментов, поскольку из-за международных санкций в Сирии не хватает качественных лекарств.

"Специалистов приехало много: окулисты, лор, невропатолог, терапевт, нейрохирург, анестезиолог. Несколько полноценных врачебных бригад", - добавил Асессоров.