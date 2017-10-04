Приписываемая России реклама в Facebook показывалась пользователям в Мичигане и Висконсине

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Рекламные объявления, которые предположительно были оплачены связанными с Россией фирмами в соцсети Facebook, демонстрировались пользователям в штатах Мичиган и Висконсин, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на четыре источника.

Согласно информации телеканала, "некоторые рекламные объявления, связанные с Россией, были грамотно поданы с точки зрения таргетинга для ключевых возрастных групп на разных территориях штата".

Оба эти штата являлись ключевыми для победы президента США Дональда Трампа на президентских выборах, поскольку в Висконсине его отрыв от соперницы Хиллари Клинтон составил всего около 22,7 тыс. бюллетеней, а в Мичигане он набрал примерно на 10,7 тыс. голосов больше, чем экс-госсекретарь США и кандидат от Демократической партии.

"Ориентация на Мичиган и Висконсин также служит доказательством того, что российские группы... применяли разнообразные тактические приемы, потенциально направленные на вмешательство в выборы", - сообщает телеканал.

Источники канала не уточняют, в какой именно промежуток времени в 2016 году реклама демонстрировалась американским пользователям соцсети.

Ранее стало известно, что компания Facebook передала подборку из 3 тыс. рекламных сообщений, якобы размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей конгресса США. Все эти рекламные объявления были связаны с 470 страницами и аккаунтами, зарегистрированными в социальной сети.

Также американская компания некоторое время назад уже передавала данные о платной рекламе спецпрокурору Роберту Мюллеру, который курирует расследование, и его команде.

В настоящее время в США проходит расследование, которое должно установить, имело ли место российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году.