Порошенко предложил продлить особый статус Донбасса на год

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко предложил продлить особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на год после вступления в силу закона о "реинтеграции Донбасса". Об этом говорится в тексте законопроекта об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областей, который был внесен сегодня в Верховную раду.

Кроме того, согласно проекту закона о "реинтеграции Донбасса", цель госполитики Киева заключается в освобождении неподконтрольных территорий и возобновлении конституционного строя. Политика в этой области должна базироваться на общепризнанных принципах и нормах международного права и национальном законодательстве Украины, говорится в проекте документа.

В документе указывается, что "временная оккупация" территорий в Донецкой и Луганской областей "является нелегитимной" и не создает "никаких территориальных прав".

В законопроекте утверждается, что Российская Федерация "осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории, используя регулярные соединения и подразделении вооруженных сил и других воинских формирований Российской Федерации , подчиненных и направляемых ими российских советников и инструкторов и используя переброшенные, созданные, управляемые, контролируемые и поддерживаемые, в том числе финансово, вооруженные банды и группы, иррегулярные силы и наемников".

Согласно тексту законопроекта, "РФ установила на оккупированных территориях Донбасса оккупационную власть, осуществляемую ее вооруженными силами и другими воинскими формированиями, государственными органами и подконтрольными РФ самопровозглашёнными органами ("оккупационная администрация Российской Федерации").

Документ передан на рассмотрение руководству парламента и определен президентом Украины Петром Порошенко как неотложный.

Комментируя инициативы украинских властей, МИД России заявил, что Москва изучит новый украинский закон о реинтеграции Донбасса на предмет его соответствия минским соглашениям.

"Наши эксперты должны будут изучить его на предмет соответствия минским договоренностям, учитывая, что как вы отметили это новая инициатива. ... Соответствующие документы, которые касаются будущего Донбассе - Донецка и Луганска - должны соотноситься с минскими договоренностями. Свою оценку мы дадим на экспертном уровне, когда изучим этот документ", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.