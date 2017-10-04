Астронавтам NASA после октябрьских выходов в космос предстоят еще три в январе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Американские астронавты в начале 2018 года могут еще трижды выйти в открытый космос для обслуживания замененного манипулятора. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"В январе следующего года предварительно запланировано три выхода в открытый космос с борта Международной космической станции по американской программе для обслуживания замененного первого захвата дистанционного манипулятора и замены второго", - сказал он.

Как сообщалось, астронавты NASA трижды выйдут с борта Международной космической станции (МКС) в открытый космос в октябре. "Выходы в открытый космос запланированы в течение двух недель, начиная с 5 октября", - говорилось в записи в блоге NASA.

Командир экспедиции Рэндольф Брезник будет возглавлять все три выхода. "Астронавт Марк Ванде Хай будет участвовать вместе с Брезником в двух первых выходах, в третьем - вместо него участие примет астронавт Джо Акаба", - отмечалось в блоге.

Во время нахождения в открытом космосе астронавты заменят один из двух эффекторов на манипуляторе Canadarm2, смажут новую запчасть, а также заменят две камеры на камеры высокой четкости.