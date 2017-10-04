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В комитете Сената США не обнаружили влияния РФ на исход президентских выборов

По словам председателя комитета по разведке, целью России было "посеять хаос и вызвать раскол"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил, что, несмотря на якобы имевшие место попытки России вмешаться в президентские выборы в США, исход голосования затронут не был.

"Российское вмешательство не оказало влияние на результаты выборов", - сказал он в среду на пресс-конференции, посвященной состоянию расследования предполагаемого вмешательства РФ

В то же время также присутствовавший на пресс-конференции представитель комитета демократ Марк Уорнер заявил, что целью России было "посеять хаос и вызвать раскол в нашей стране".

В свою очередь Берр описал действия, якобы предпринимавшиеся Россией в 2016 году, как "очень широкую сеть российского вмешательства".

"Комитет уперся в стену"

Председатель комитета по разведке сената США заявил также, что члены комитета зашли в тупик с изучением досье, содержащего компрометирующие сведения о президенте США Дональде Трампе.

"К сожалению, комитет уперся в стену", - сказал Берр, комментируя досье на Трампа, составленное бывшим британским агентом МИ-6 Кристофером Стилом.

По его словам, членам комитета до сих пор не известно, кто были информаторы Стила.

Кроме того, Берр заявил, что комиссия продолжает расследовать возможный сговор между представителями РФ и членами предвыборного штаба Трампа, однако пока окончательных выводов нет.

Более 100 тысяч страниц расследования

Берр выразил надежду, что результаты расследования могут быть представлены до выборов 2018 года.

"Нам надо обнародовать перед общественностью факты, имеющие отношение к вмешательству России в наши выборы, до начала праймериз 2018 года, то есть в первой половине (2018 - ИФ) года", - сказал председатель комитете. Таким образом, завершить само расследование планируется до конца 2017 года.

По его словам, следователи уже опросили более 100 человек и собрали около 100 тыс. страниц документов, однако расследование еще не окончено.

На ноябрь 2018 года запланированы выборы в конгресс США, выборы губернаторов 39 штатов, а также ряд других местных выборов.

Рекламные объявления в Facebook

Ранее стало известно, что Facebook передала подборку из 3 тыс. рекламных сообщений, якобы размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей конгресса США. Все эти объявления были связаны с 470 страницами и аккаунтами, зарегистрированными в социальной сети. Facebook некоторое время назад уже передавала данные о платной рекламе спецпрокурору Роберту Мюллеру, который курирует расследование, и его команде.

В настоящее время в США проходит расследование, которое должно установить, имело ли место российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году.

Теги: США, Россия
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