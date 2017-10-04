Лидер Каталонии упрекнул короля Испании из-за его позиции по референдуму

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон обвинил короля Испании Фелипе VI в "намеренном игнорировании миллионов каталонцев", сообщает телеканал "Би-Би-Си".

В телевизионном обращении Пучдемон упрекнул короля за то, что тот принял позицию испанского правительства. "Этот момент требует посредничества" - приводит его слова телеканал.

Пучдемон также заявил, что Каталония может объявить независимость на следующей неделе.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к большому числу пострадавших. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Основному закону страны.

По данным властей Каталонии, за независимую республику проголосовали свыше 90% участвовавших в референдуме.