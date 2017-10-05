Комитет конгресса США по разведке выслушает показания Саманты Пауэр по "российскому делу"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр 13 октября даст показания комитету по разведке палаты представителей Конгресса США в связи с так называемым "российским делом", пишет агентство Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных источников.

По словам некоторых республиканцев, они хотят поговорить с Пауэр о практике "разоблачения" имен приближенных Дональда Трампа, которые фигурировали в секретных отчетах американской разведки относительно иностранцев, отмечает агентство.

Кроме того, по информации источников, бывший постпред может обладать и другой информацией относительно "российского дела".

Комитет также планирует в течение ближайших двух недель провести слушания с личным адвокатом Трампа Майклом Коэном и экс-советником по внешней политике бывшего президента США Барака Обамы Беном Родосом.