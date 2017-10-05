Три военнослужащих американского спецназа погибли в Нигере

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Африканское командование Вооруженных сил США подтвердило, что три военнослужащих из состава американского спецназа ("зеленые береты") погибли, еще двое получили ранения за юго-западе Нигера.

"Мы подтверждаем, что совместный патруль, состоявший из военных США и Нигера, попал од обстрел враждебных сил на юго-западе Нигера", - говорится в распространенном заявлении командования.

Американские военные в Нигере принимают участие в подготовке солдат армии Нигера к борьбе против экстремистов.

Как сообщило агентство Associated Press, президент Дональд Трамп поставлен в известность о случившемся.