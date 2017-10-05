Главные новости
В миреНижняя палата парламента Канады приняла "закон имени Сергея Магнитского"В РоссииПутин отправил в отставку губернатора Приморского края Миклушевского5октябряВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 5 октября
В мире

Три военнослужащих американского спецназа погибли в Нигере

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Африканское командование Вооруженных сил США подтвердило, что три военнослужащих из состава американского спецназа ("зеленые береты") погибли, еще двое получили ранения за юго-западе Нигера.

"Мы подтверждаем, что совместный патруль, состоявший из военных США и Нигера, попал од обстрел враждебных сил на юго-западе Нигера", - говорится в распространенном заявлении командования.

Американские военные в Нигере принимают участие в подготовке солдат армии Нигера к борьбе против экстремистов.

Как сообщило агентство Associated Press, президент Дональд Трамп поставлен в известность о случившемся.

Теги: США, Нигер
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Минобороны РФ заявило о ликвидации еще семи командиров "Джабхат ан-Нусры"Минобороны РФ заявило о ликвидации еще семи командиров "Джабхат ан-Нусры"
Лидер группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в комеПодробнее
Эксперты подсчитали количество жертв в случае ядерного удара КНДРЭксперты подсчитали количество жертв в случае ядерного удара КНДР
Применив все свои боеголовки, Пхеньян сможет уничтожить 2 млн человекПодробнее
Нижняя палата парламента Канады приняла "закон имени Сергея Магнитского"Нижняя палата парламента Канады приняла "закон имени Сергея Магнитского"
В случае его утверждения Оттава введет санкции против российских чиновниковПодробнее
Google представила смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XLGoogle представила смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL
На презентации в Сан-Франциско также показали умные колонки, камеру-клипсу и ноутбук-планшетПодробнее
Порошенко предложил продлить особый статус Донбасса на годПорошенко предложил продлить особый статус Донбасса на год
В президентском законопроекте о "реинтеграции Донбасса" действия РФ квалифицируются как "вооруженная агрессия"Подробнее
Нобелевскую премию по химии вручили за развитие криоэлектронной микроскопииНобелевскую премию по химии вручили за развитие криоэлектронной микроскопии
Премию получили Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард ХендерсонПодробнее
Суд в Греции согласился выдать США подозреваемого в отмывании $4 млрд россиянинаСуд в Греции согласился выдать США подозреваемого в отмывании $4 млрд россиянина
Выдачи Александра Винника, которого на родине обвиняют в мошенничестве, также добиваются российские властиПодробнее
Минобороны РФ заявило о тяжелом ранении лидера "Джабхат ан-Нусры"Минобороны РФ заявило о тяжелом ранении лидера "Джабхат ан-Нусры"
По данным источников, он лишился руки и находится в критическом состоянииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 октября6 фото
04 октября
Фотохроника 4 октября
Протесты в Каталонии7 фото
03 октября
Протесты в Каталонии
Лучшие фото недели10 фото
29 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреНижняя палата парламента Канады приняла "закон имени Сергея Магнитского"В РоссииПутин отправил в отставку губернатора Приморского края МиклушевскогоВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 5 октябряВ РоссииВоенным-контрактникам собрались ограничить публикации в интернетеВ РоссииПолиции Петербурга дано указания жестко пресекать несогласованные акции 7 октябряКультураКритиковавший "Матильду" глава совета при Минкультуры ушел со своего поста

К российско-саудовским переговорам по линии ВТС подготовлены контракты на $3 млрд

Минобороны РФ заявило о ликвидации еще семи командиров "Джабхат ан-Нусры"

Минобороны РФ заявило о ликвидации еще семи командиров "Джабхат ан-Нусры"Лидер группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в коме Подробнее

Трутнев предложил выдавать землю инвесторам по аналогии с "дальневосточным гектаром"

Facebook и Twitter согласились участвовать в слушаниях в конгрессе по "российскому делу"

Фондовые индексы США слабо выросли и в очередной раз обновили рекорды

На арсенале под Винницей продолжили детонировать боеприпасы

Цена на нефть Brent осталась на уровне $55,8 за баррель

Дени Вильнев: если современные технологии исчезнут, у людей возникнет много проблем

Дени Вильнев: если современные технологии исчезнут, у людей возникнет много проблемРежиссер рассказал о продолжении "Бегущего по лезвию", о своих источниках вдохновения, восстании машин и российской культуре в контексте вселенной нового фильма Подробнее

К сотрудникам "Открытой России" и их родственникам пришли с обысками по "делу ЮКОСа"

Что случилось этой ночью: четверг, 5 октября

Недоглядевшую за трехлетним ребенком воспитательницу детсада будут судить на Камчатке

Нападение на полицейского не помогло жителю Томской области попасть в тюрьму

Эксперты подсчитали количество жертв в случае ядерного удара КНДР

Эксперты подсчитали количество жертв в случае ядерного удара КНДРПрименив все свои боеголовки, Пхеньян сможет уничтожить 2 млн человек Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции