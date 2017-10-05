Facebook и Twitter согласились участвовать в слушаниях в конгрессе по "российскому делу"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Компании Facebook и Twitter дали согласие на участие в слушаниях комитета по разведке сената Конгресса США в связи с приписываемыми России попытками вмешательства в президентские выборы 2016 года, сообщает издание The Hill со ссылкой на заявление компаний.

По информации издания, Google, которая также был приглашена на слушания, пока не подтвердил присутствие своего представителя.

Слушания в комитете запланированы на 1 ноября.

Ранее сообщалось , что Facebook передала подборку из 3 тысяч рекламных сообщений, якобы размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей конгресса США. В сентябре глава Facebook Марк Цукерберг обещал предоставить конгрессу сведения о рекламных сообщениях в рамках расследования приписываемого России влияния и вмешательства в выборную кампанию. Ранее компания уже передала копии требуемых документов Роберту Мюллеру - специальному прокурору по расследованию "российского следа" в выборах.