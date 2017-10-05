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На митинге против закона о реинтергации Донбасса в здание Рады бросили дымовые шашки

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Во время акции протеста возле здания Верховной рады Украины неизвестные бросили дымовые шашки в сторону здания парламента, сообщил в четверг журналистам начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

По его словам, шашки уже потушили пожарные.

Как передает корреспондент "Интерфакса", акция протеста продолжается, обстановка спокойная. Возле здания парламента со стороны Площади Конституции находятся усиленные наряды правоохранителей, рядом с парламентом дежурят пожарные.

Ранее в четверг несколько сотен активистов партии "Национальный корпус" и ВО "Свобода" собрались возле здания Верховной рады в знак протеста против принятия законопроектов о реинтеграции Донбасса.

Накануне в Верховной раде Украины были зарегистрированы два законопроекта авторства президента Украины Петра Порошенко, которые были определены как неотложные: по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей) (№7164).

В четверг Верховная рада включила в повестку дня сессии как президентские, так и альтернативные законопроекты по Донбассу. Как отметил спикер парламента Андрей Парубий, данные законопроекты депутаты рассмотрят в четверг во второй половине дня.

Тем не менее Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны не стал рекомендовать парламенту принять президентский проект закона, который на год продлевает особый статус неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

Теги: Украина, Киев, Верховная рада, Донбасс
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