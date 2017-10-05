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Порошенко внес в Раду доработанный законопроект об особом статусе Донбасса

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко внес в украинский парламент доработанный законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который продлевает особый статус территории.

В законопроект, текст которого обнародован на сайте Верховной рады 5 октября, добавлен пункт о том, что особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет продолжен исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 нового закона, а именно в части, которая касается вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Накануне Порошенко внес в Раду законопроект об обеспечении суверенитета над Донбассом, который продлевает особый статус региона на год.

В четверг фракция "Народный фронт" в Раде потребовала предусмотреть в этом законопроекте норму, согласно которой особый статус этим территориям будет предоставлен только после полного окончательного и верифицированного "вывода из отдельных районов Донецкой и Луганской областей российских войск".

В свою очередь комитет Рады рекомендовал вернуть законопроект о статусе Донбасса на доработку.

Законопроект об особом статусе Донбасса

18 октября 2014 года закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" и вступил в силу. Рада приняла закон 16 сентября 2014 года, Порошенко подписал его 16 октября.

Особый порядок на указанных территориях вводился законом временно, на три года со дня вступления в силу.

Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом особенностей, определенных этим законом.

Согласно закону, управление в городах, селах и поселках осуществляется территориальными общинами через органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией и законами Украины.

Кроме того, полномочия местных советов и должностных лиц, избранных на внеочередных выборах, назначенных Верховной Радой Украины законом № 1680-VII, досрочно прекращаются. Внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были назначены на 7 декабря 2014 года.

Документ также определяет порядок обеспечения согласованной деятельности органов местного самоуправления этих территорий с органами центральной исполнительной власти.

Кроме того, в законе определены механизмы государственной поддержки социально-экономического развития отдельных районов этих областей через внедрение отличного от общего экономического режима осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности, направленных на восстановление объектов промышленности, инфраструктуры, жилищного фонда, переориентацию промышленного потенциала, создание новых рабочих мест.

Согласно закону, государство гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной и административной ответственности и наказания лиц-участников событий в этих районах. Для охраны общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов по решению органов местного самоуправления создаются отряды народной милиции.

Теги: Украина, Петр Порошенко
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