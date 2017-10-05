В селе под Одессой повредили последний на Украине памятник Ленину

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Неизвестные повредили памятник Владимиру Ленину в селе Кубей Болградского района Одесской области.

Фотографию памятника без головы и руки выложил на своей странице в фейсбуке экс-глава Одесского отделения "Правого сектора" (организация, запрещенная в РФ. - ИФ) Сергей Стерненко.

"В Одесской области, далеко на юге, последний товарищ Ленин остался без головы. И не только он, и не только без головы", - написал он.

В комментариях к фотографии бывший генеральный консул Грузии в Одессе и близкий соратник Михаила Саакашвили Тимур Нишнианидзе написал, что это тот самый памятник Ленину, из-за которого Украинский институт национальной памяти обращался в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Государственную аудиторскую службу.

Как сообщалось, директор данного института Владимир Вятрович потребовал открыть уголовное производство по факту восстановления за бюджетные средства памятников Михаилу Калинину и Владимиру Ленину местными властями села Кубей Болградского района по статье 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение и публичное использование коммунистической символики).