Стрелок из Лас-Вегаса рассчитывал скрыться с места преступления

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Устроивший стрельбу в Лас-Вегасе Стивен Пэддок рассчитывал скрыться с места преступления, сообщает в четверг телеканал CNN.

"Он сделал все возможное, чтобы найти способ скрыться оттуда", - заявил шериф Джозеф Ломбардо.

Полиция обнаружила заготовленную оружие и взрывчатку в автомобиле Пэддока. Также в его номере в отеле была найдена записка, однако полиция не рассматривает ее как предсмертное сообщение, рассказал Ломбардо.

Также шериф подчеркнул, что Пэддок долгие годы готовился к нападению, так что у него могут быть сообщники.

В результате стрельбы в Лас-Вегасе в ночь на 2 сентября погибли 59 человек , еще 527 получили ранения. По данным полиции, 64-летний Пэддок открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Сам Пэддок, по сообщению полиции, застрелился до того, как стражи порядка ворвалась в его номер. Правоохранительные органы также сообщили, что обнаружили в гостиничном номере стрелка 23 единицы огнестрельного оружия. Еще 19 единиц было найдено в доме Пэддока в городе Мескит (штат Невада).