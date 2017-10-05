Украина включила в "черный список" 42 граждан Грузии после прорыва границы Саакашвили

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Более чем 40 гражданам Грузии запрещен въезд на Украину из-за событий 10 сентября на границе с Польшей, сообщил журналистам в четверг представитель грузинской оппозиционной партии "Национальное движение" Коба Хабази.

По его словам, в список попали люди, которые находились с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили во время пересечения им украинской границы на пропускном пункте "Краковец".

"Список из 42 человек. Эту информацию нам предоставили наши друзья, которые работают в одном из официальных ведомств Украины", - сказал он, отметив, что накануне на Украину не пропустили одного из членов партии "Национальное движение", который попал в указанный список.

В то же время он заявил, что не знает, попала ли бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, которая в тот день также находилась рядом с Саакашвили, под эти ограничения.

В июле этого года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

10 сентября Саакашвили в окружении сторонников, фактически прорвавших границу, вернулся на Украину. Экс-губернатора затем обязали заплатить штраф за административное нарушение.

Позже стало известно, что Саакашвили попросил об убежище на Украине.