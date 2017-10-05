Трамп предложил комитету по разведке сената заняться недобросовестными СМИ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп написал в четверг в твиттере, что комитету по разведке сената США следовало бы обратить внимание на непрофессиональную работу ряда американских СМИ.

"Почему комитет по разведке сената не изучает Фейковые Агентства Новостей в нашей стране, чтобы увидеть то, как много наших новостей являются фейками?" - говорится в сообщении.

В настоящий момент комитет по разведке сената США занимается расследованием дела о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США 2016 года, а также проверкой связей между членами предвыборного штаба Трампа и российскими властями.

В четверг Трамп вновь опроверг сообщения, ранее распространенные рядом СМИ, о намерении госсекретаря Рекса Тиллерсона уйти в отставку.

"Рекс Тиллерсон никогда не грозил уйти в отставку. Это фейковая новость, которую сообщил NBC News. Низкие стандарты и качество новостей. Не было моего подтверждения (этой новости - ИФ)", - написал Трамп в твиттере.

Накануне президент потребовал извинений от NBC News за распространенные им сообщения о том, что Тиллерсон якобы был близок к уходу в отставку минувшим летом на фоне конфликтов с Белым домом и Трампом.

Эти сообщения также опроверг сам Тиллерсон.