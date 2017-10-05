76 стран в преддверии ЧМ-2018 договорились обмениваться данными о угрозах

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Участники XVI Совещания глав спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов обсудили безопасность зимней Олимпиады в Южной Корее и ЧМ по футболу в России и договорились обмениваться информацией о возможных угрозах безопасности, сообщает ЦОС ФСБ.

"В преддверии Зимних Олимпийских Игр 2018 года в Республике Корее и Чемпионата мира ФИФА по футболу 2018 года в России рассмотрены вопросы обеспечения безопасности крупных международных мероприятий. Достигнуты договорённости об использовании действующего в рамках совещания механизма обмена информацией о реальных и потенциальных угрозах и совместном реагировании на них", - говорится в сообщении ФСБ, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Кроме того, "делегаты форума вновь подтвердили приверженность курсу на создание единого антитеррористического фронта спецслужб и правоохранительных органов при центральной координирующей роли ООН, реализацию её Глобальной контртеррористической стратегии и резолюций Совета Безопасности ООН".

Также во исполнение рекомендаций Резолюции СБ ООН 2178 (2014) участники Совещания обменялись национальным опытом противодействия угрозам, исходящим от иностранных боевиков-террористов, и подтвердили важность активизации совместной работы в отношении этой категории лиц.

"Одной из ключевых тем форума стало противодействие распространению идеологии терроризма и радикализации населения", - сообщает ФСБ.

Отдельно обсуждалась проблема использования информационно-коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях. "Учитывая беспрецедентный рост совершаемых в последнее время атак на критически важные объекты информационной инфраструктуры, представители уполномоченных органов выступили за расширение практического сотрудничества в предупреждении компьютерных инцидентов и локализации их последствий", - заявляют в ФСБ.

4-5 октября в Краснодаре состоялось XVI Совещание руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов - партнеров ФСБ России, на которое прибыли 117 делегаций из 76 стран и шести международных организаций ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых государств и Европейского Союза.

В этом мероприятии участвовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и главы других российских министерств и ведомств.

Очередное XVII совещание глав спецслужб состоится в 2018 году.