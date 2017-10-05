Мощный тропический шторм достиг берегов Коста-Рики

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Мощный тропический шторм обрушился на Коста-Рику, что привело к гибели как минимум двух человек, сообщают в четверг западные СМИ.

"Мы можем подтвердить, что по меньшей мере два человека погибли и несколько пропали без вести, их разыскивают спасательные службы", - приводят СМИ слова президента Коста-Рики Луиса Гильермо Солиса.

В Коста-Рике объявлено чрезвычайное положение.

В настоящий момент шторм продолжает перемещаться по региону Центральной Америки. При этом, по данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, тропический шторм смещается в сторону США и будет набирать силу.

В этом году несколько ураганов - "Харви", "Ирма" и "Мария" - обрушились на американские штаты Флорида и Техас, а также на Американские Виргинские острова и на Пуэрто-Рико.