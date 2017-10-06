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В мире Стрельба в Лас-Вегасе

Стрелковая ассоциация США выступила против усиления контроля над оружием

Есть обновление от 03:40

Американские политики задумались об ужесточении оружейного законодательства после стрельбы в Лас-Вегасе

Стрелковая ассоциация США выступила против усиления контроля над оружием
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) против призывов некоторых американских политиков усилить контроль над оружием в связи с массовым расстрелом людей в Лас-Вегасе, так как это не решит проблему будущих возможных атак.

"После злого и бессмысленного нападения в Лас-Вегасе американский народ ищет ответы на вопрос о том, как предотвратить будущие трагедии. К сожалению, первым ответом некоторых политиков был призыв к большему контролю над оружием. Запрет доступа к оружию законопослушных американцев на основе преступного акта безумца не сделает ничего, чтобы предотвратить будущие нападения. Это факт был доказан неоднократно в странах по всему миру", - говорится в заявлении ассоциации, размещенном на сайте.

Там отмечается, что NRA "по-прежнему сосредоточена на своей миссии: усилении второй поправки конституции США", которая дает разрешение на оборот оружия в стране.

Теги: США, Лас-Вегас
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