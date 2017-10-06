СМИ узнали о возможных планах других атак стрелка из Лас-Вегаса

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Устроивший массовую стрельбу в Лас-Вегасе Стивен Пэддок мог планировать совершение и других атак, включая подрыв автомобиля, сообщает агентство AP со ссылкой на американского представителя власти.

По его словам, в настоящее время следователи изучают такую возможность, однако "убедительных доказательств" пока не обнаружено.

Ранее шериф города Джозеф Ломбардо сообщил, что Стивен Пэддок рассчитывал скрыться с места преступления. "Он сделал все возможное, чтобы найти способ скрыться оттуда", - сказал он.

Полиция обнаружила заготовленную оружие и взрывчатку в автомобиле Пэддока. Также в его номере в отеле была найдена записка, однако полиция не рассматривает ее как предсмертное сообщение, рассказал Ломбардо.

В результате стрельбы в Лас-Вегасе в ночь на понедельник погибли 59 человек, еще 527 получили ранения.